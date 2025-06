Magal de Touba 2025 : l’État invité à renforcer l’accès à l’eau et finaliser les travaux d’assainissement

À moins de deux mois de l’édition 2025 du Grand Magal de Touba, prévue le 12 août prochain, les autorités religieuses et administratives ont tenu, jeudi, un Comité régional de développement (CRD) pour évaluer l’état d’avancement des préparatifs. Le président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, également porte-parole du Khalife général des Mourides, a saisi l’occasion pour lancer un appel appuyé à l’État sur les défis urgents à relever.



« Les grands défis à Touba restent l’accès à l’eau et l’achèvement des travaux d’assainissement, notamment ceux concernant les bassins de rétention », a déclaré Serigne Bassirou Mbacké au micro d’Aps. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les installations hydrauliques avant la grande affluence de pèlerins. Dans cette optique, il a exhorté les services techniques à procéder au curage des châteaux d’eau, à entretenir les forages et à assurer la disponibilité des pièces de rechange pour les équipements essentiels.



Le comité a également mis l’accent sur l’importance de l’hygiène. Les organisateurs ont demandé « la désinfection de la Grande Mosquée ainsi que des résidences des autorités religieuses. Le renforcement de la collecte des ordures, en particulier dans les zones à forte fréquentation, figure aussi parmi les priorités. »



Sur le plan sanitaire, le directeur régional de la santé, Dr Mamadou Dieng, a annoncé « l'installation de postes médicaux avancés, le renforcement de l’infirmerie de la Grande Mosquée et la mobilisation d’un nombre conséquent d’ambulances pour une meilleure prise en charge des pèlerins. »



S’agissant de l’électricité, le comité d’organisation a invité la Senelec « à exempter les communes de Touba-Mosquée et de Mbacké de délestages pendant la période du Magal, à densifier le réseau d’éclairage et à fournir 2 000 lanternes. » De son côté la commune de Touba-Mosquée s’est engagée à compléter ce dispositif par la mise à disposition de 5 000 lanternes supplémentaires pour renforcer l’éclairage public sur les axes routiers et dans les quartiers périphériques.



La sécurité occupe également une place centrale dans les préparatifs. Toujours selon APS, la Gendarmerie nationale a annoncé le déploiement d’un important dispositif de prévention, avec des opérations de sécurisation en amont. Des actions conjointes sont également prévues entre les commissariats de police de Diourbel, Bambey, Mbacké et Touba. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers viendra en appui pour assurer la couverture sécuritaire de l’événement.



Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a pour sa part insisté sur « l’achèvement des travaux routiers et d’assainissement, en demandant à l’Ageroute d’accélérer le rythme des chantiers et de garantir la qualité des réalisations. » Il a également annoncé « la réactivation de l’état-major mixte pour identifier et résoudre à temps les éventuelles contraintes organisationnelles. »