​Situation des médias au Sénégal : Maïmouna Ndour Faye charge le ministre Alioune Sall

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) est monté au créneau pour dénoncer la façon dont le ministre de la communication fonctionne avec les médias. Selon Maïmouna Ndour Faye, sur la réforme du code de la la publicité, il y a eu un relevé de décisions, mais la matérialisation n’a pas suivi. Elle accuse le ministère de la Communication de violer les dispositions du code de la presse. Par contre elle invite le ministre à restaurer la confiance avec les acteurs du secteur.



« Après l’appel au dialogue rénové lancé par le président de la République, nous nous attendions à ce que des efforts puissent être consentis notamment de la part du ministre Alioune Sall. Depuis lors les relations avec la presse sont extrêmement difficiles… On parle de réformer le code de la publicité. Nous sommes les premières à l’annoncer. Et ce code vu sa position, il est défavorable pour les entreprises de la presse privée. Si vous allez jusqu’à tenir un atelier, il faut inviter ceux qui restent. Je veux bien comprendre, quand on invite la Coordination des associations de presse (Cap) pourquoi le CDEPS n’y va pas. On ne nous a pas adressé de correspondance, les choses se sont faites sans nous », a regretté Maïmouna Ndour Faye.



Mieux note la patronne de la 7TV : « Le ministre est en train de dérouler sa feuille de route en faisant fi de tout appel aux concertations. Tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Le secteur des médias nous appartient. Quelle que soit la décision qu’il va prendre, il devait se concerter avec nous. Même si on reconnaît du point de vue de la loi que le dernier mot revient au ministre de la communication. Et le ministère de la communication continue dans cette dynamique de démarche unilatérale et sectaire et de continuer dans ses activités en laissant en marge les professionnels des médias. Voilà ce qui nous lie avec le ministre ».



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « visiblement, le ministre attend d’être saisi par lettre constituant une demande d’audience pour s’ouvrir à la presse. Mais nous tenons à rappeler que nous lui avons déjà adressé deux demandes qui sont restées sans suite. Toutefois, une autre demande lui sera adressée pour lui signifier que voilà ce qui nous fait mal de la façon dont il a géré son secteur. Il ne peut pas venir mettre de côté le code de la presse qu’il a trouvé sur place pour réguler le secteur, il vient avec sa position et sa façon de faire pour déréguler le secteur. J’ai l’impression qu’ils sont venus avec un billet genre les conquérants venus de l’occident pour nous montrer une mission civilisatrice dans le secteur de l’audio-visuel ».



Selon Maïmouna Ndour Faye, personne n’est dans l’illégalité. Elle interpelle par ailleurs le président du CNERA Mamadou Omar Ndiaye à prendre ses responsabilités à faire triompher les dispositions du code de la presse, rappeler publiquement le ministère à l’ordre. « Il ne peut pas continuer de laisser le ministère de la Communication à violer les dispositions du code de la presse… Si tu es un visionnaire, tu dois te battre pour préserver les emplois, pour renforcer et requinquer les entreprises. Il doit restaurer la confiance avec les acteurs du secteur », a-t-elle martelé.