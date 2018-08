​Tabaski 2018 : 28.972 têtes de moutons déjà importées

A moins d’un mois de la fête de la Tabaski, appelée aussi Aid El Kebir, le Directeur de l’Elevage, Dame Sow, rassure. Il annonce des débuts d’entrées de moutons au niveau des importations.



Intervenu dans « Point de vue » de la Rfm, le Directeur de l’Elevage informe que 28.972 têtes d’entrées dont environ 24.000 à partir de la Mauritanie et du Mali par Kidira» ont été importés mardi, 31 juillet. «Et, 2388 en provenance directement de la Mauritanie par les postes de Bakel et la région de Saint-Louis», renseigne-t-il.



Et, se réjouit-il, «une entrée dès le début de 2528 sujets est notée à partir de la région de Kédougou notamment au niveau du poste de Moussala».