Axe Dahra-Mbeuleukhé : un accident fait 11 blessés dont 4 dans un état grave

Un violent accident de la circulation s'est produit dimanche 22 juin 2025, vers 17 heures, sur la route reliant Dahra à Mbeuleukhé (nord-est) plus précisément au niveau des champs de gommiers de la société Azyla Gum Company. Le bilan fait état de 11 blessés dont 4 dans un état grave, rapporte l’Adjudant-chef Adrien Malick Faye, chef du détachement des sapeurs-pompiers de Dahra



Un minicar de type Wopouya, qui effectuait la liaison entre le marché hebdomadaire de Dahra et Mbeuleukhé, a subi un dérapage suivi d’un renversement, après que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule.



Les victimes ont été prises en charge et évacuées en urgence vers le centre de santé de Dahra pour des soins médicaux.



Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie territoriale de Yang-Yang afin d’établir les causes exactes de cet accident.