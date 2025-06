Gabon : le président Brice Oligui Nguema annonce le lancement de son propre parti politique

Le chef de l'État gabonais a annoncé dans une vidéo publiée dimanche 22 juin le lancement officiel de sa formation politique samedi prochain 28 juin lors d'un grand rassemblement au Palais des sports de Libreville. Brice Oligui Nguema s'était présenté en candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier, qu'il avait largement remportée. C’est décidé ! Au Gabon, le président Brice Oligui Nguema va créer son propre parti. Deux mois et demi après avoir remporté haut la main la présidentielle du 12 avril à laquelle il s'était présenté en candidat indépendant, le général, qui a troqué son treillis militaire pour le costard-cravate de rigueur en politique, invite les Gabonais à se rendre au Palais des sports de Libreville, samedi 28 juin, pour le lancement officiel de sa formation dont on le nom n'a pas encore été dévoilé.

« Le suffrage universel que vous m'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique capable de rassembler toutes les énergies constructives de notre nation. Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale marquant l'avènement de notre mouvement le samedi 28 juin 2025 à 10 heures », déclare ainsi le président gabonais dans une vidéo où il se tient sous un arbre entouré d’une dizaine d’hommes et femmes.