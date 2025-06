Le Sénégal sacré leader africain de la régulation électrique, selon la BAD

Le Sénégal s’est hissé à la première place en Afrique en matière de réglementation du secteur de l’électricité, selon un communiqué rendu public le 22 juin. Ce classement, établi à travers l’Indice de Réglementation de l’Électricité (ERI), consacre la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) comme leader continental dans ce domaine.



Pour accélérer les réformes de la réglementation du secteur de l’électricité, la Banque Africaine de Développement (BAD) a lancé, en 2018, l’Indice de Réglementation de l’Electricité, en anglais "Electricity Regulatory Index (ERI) ».



L’ERI est une évaluation comparative des systèmes, pays par pays, de l’état de la régulation du secteur de l’électricité des pays africains ainsi que sa conformité aux meilleures pratiques internationales de l’industrie électrique. C’est dans ce cadre que la BAD vient de publier son rapport sur les résultats de l’Indice de Réglementation de l’Electricité (ERI) pour l’année 2024 couvrant 43 pays provenant de toutes les zones géographiques et linguistiques du continent africain.





Ainsi, la CRSE, autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de l'électricité, du secteur de l'aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval du secteur gazier, devient le leader de la régulation du secteur de l’électricité en Afrique.



Elle a été évaluée sur la base de trois piliers ou sous-indices : « Indice de gouvernance réglementaire ; Indice de substance réglementaire ; Indice d’effet réglementaire.



Le communiqué rappelle que le Sénégal participe depuis 2018 à l’ERI et était classé à la 11ème place la même année.



Depuis lors, la « CRSE a usé de tous ses moyens pour suivre les recommandations de l’ERI conformément aux bonnes pratiques internationales, ce qui lui a permis de progresser dans le classement jusqu’à atteindre la deuxième place en 2022».



Selon le document, plusieurs facteurs ont influé positivement sur le classement de la CRSE, parmi lesquels, le « contrôle de l’exécution des obligations contractuelles des opérateurs titulaires de titres d’exercice, notamment l’accent qui a été mis sur Senelec avec le suivi des indicateurs sur la disponibilité de l’électricité (Energie Non Fournie), le nombre de coupures (SAIFI) et la durée moyenne des coupures (SAIDI) ».