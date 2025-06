Dr Oumar Sané plaide pour un hôpital de niveau 3 à Vélingara : « Tout est urgent ici »

À l’occasion d’une cérémonie officielle de réception de moyens logistiques, notamment des motos et une ambulance médicalisée, le Médecin Chef du district sanitaire de Vélingara, Dr Oumar Sané, a lancé un plaidoyer retentissant en faveur de la construction d’un hôpital de niveau 3 dans cette localité stratégique du sud du pays.



« L’érection d’un hôpital de niveau 3 à Vélingara est devenue une nécessité », a déclaré Dr Sané, rappelant les nombreux défis auxquels est confronté ce département frontalier du Sénégal, situé à la croisée de trois pays : la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau.



Avec une population dépassant les 400 000 habitants, dépourvue de banque de sang et disposant d’un plateau médical limité, le département fait face à une vulnérabilité sanitaire critique. « Tout est urgent ici », a insisté le Médecin Chef, soulignant l’incapacité actuelle du système de santé local à répondre efficacement aux besoins croissants de la population.



Vélingara se distingue par l’importance de ses marchés hebdomadaires, parmi les plus fréquentés du pays, et par la présence d’une grande cité religieuse qui accueille chaque année des milliers de fidèles musulmans venus de toute la sous-région. Ces dynamiques sociales et économiques génèrent un flux constant de personnes, accentuant les risques sanitaires et les besoins en soins de santé de qualité.



Selon Dr Sané, le renforcement des capacités logistiques, bien qu’apprécié, reste insuffisant sans une infrastructure hospitalière de référence capable de prendre en charge les cas les plus graves localement. L’érection d’un hôpital de niveau 3 permettrait non seulement d’améliorer la couverture sanitaire de Vélingara, mais aussi de soulager les établissements hospitaliers de Kolda et de Tambacounda, souvent débordés.



Son appel résonne comme un cri du cœur dans un contexte où la décentralisation des soins spécialisés devient un enjeu crucial pour l’équité territoriale en santé. La balle est désormais dans le camp des autorités étatiques et des partenaires au développement pour donner suite à ce plaidoyer, porteur d’un espoir légitime pour les populations de Vélingara.