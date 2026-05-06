​Tabaski 2026 : face à l'affluence des demandes d'aide, la Fondation Sénégal Solidaire recadre ses missions

À l'approche de la fête de la Tabaski, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire (FNSS) fait face à une pression sociale. Dans un communiqué publié ce mardi, l'institution clarifie sa position : elle privilégiera désormais les projets structurants aux aides individuelles ponctuelles, tout en maintenant l'urgence pour les cas de force majeure.



Le siège de la Fondation est devenu, depuis plusieurs jours, le point de ralliement de nombreux citoyens en quête de soutien financier pour célébrer l'Aïd el-Kébir. Cette affluence massive fait suite à des scènes similaires observées récemment à la mairie de Pikine, illustrant les difficultés économiques croissantes d'une large frange de la population. La direction de la Fondation confirme observer une présence inhabituelle de citoyens et une multiplication de courriers portant principalement sur des demandes de soutien ponctuel. Face à ce constat, l'organisation a choisi de clarifier sa nouvelle ligne directrice axée sur l'efficacité et la durabilité des actions entreprises.



Pour répondre à cette sollicitation massive, le communiqué du 05 mai 2026 marque une rupture nette avec les pratiques de subventions conjoncturelles. L'institution précise que sa mission principale consiste désormais en l'accompagnement de projets concrets et à impact général. Le texte souligne d'ailleurs qu'historiquement, l’action de la Fondation ne s’inscrit pas dans la distribution d’aides individuelles liées à des événements religieux ou sociaux. Ce recadrage vise, selon les autorités de la structure, à garantir une plus grande transparence et à concentrer les ressources sur les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et l'autonomisation des femmes.



En exhortant les demandeurs à ne plus se déplacer en masse pour des requêtes liées aux fêtes, la Fondation affirme vouloir préserver la dignité des citoyens en évitant des attentes infondées qui mobilisent inutilement les équipes techniques. Toutefois, le communiqué se veut rassurant pour les situations les plus critiques. La FNSS réitère son engagement indéfectible auprès des populations les plus vulnérables pour les causes de force majeure. À ce titre, le traitement des dossiers de prise en charge pour les maladies à soins coûteux et les urgences sociales graves se poursuit sans interruption, dans l'ambition de bâtir une solidarité capable de transformer durablement les conditions de vie.