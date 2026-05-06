Kolda : les acteurs territoriaux en conclave pour cartographier les inégalités sociales et territoriales

Les acteurs territoriaux de la région de Kolda se sont réunis ce 6 mai dans le cadre d’un atelier régional consacré à la cartographie des inégalités sociales et territoriales. Cette rencontre stratégique, initiée par le Ministère de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités à travers la Direction Générale du Développement communautaire et de la promotion de l’Equité, s’inscrit dans le processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de l’Équité (SNE).







Cet atelier vise à poser les bases d’un cadre cohérent d’intervention publique en matière de développement communautaire. Selon les autorités, la SNE ambitionne d’« harmoniser les interventions de l’État » afin de mieux répondre aux disparités observées entre les territoires et les populations.







Prenant la parole, Madame Fatou Bintou Diédhiou a souligné que ce cadre stratégique permettra de « maximiser l’efficience des interventions publiques pour corriger les inégalités spatiales, sociales, économiques et de genre ». Elle a insisté sur la nécessité d’une approche inclusive, basée sur les réalités locales, pour garantir un impact durable.







Les travaux ont mis en lumière plusieurs défis majeurs auxquels la région de Kolda est confrontée. Parmi ceux-ci figurent un déficit criard en infrastructures sanitaires, éducatives et routières, ainsi que des difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes. Les participants ont également évoqué les insuffisances liées aux bourses de sécurité familiale et aux cartes d’égalité des chances destinées aux personnes vivant avec un handicap.







À l’issue de cette phase de concertation régionale, les données recueillies seront consolidées par pôle-territoire, avant d’être partagées et intégrées dans le document final de la SNE. Cette démarche participative vise à garantir une stratégie réaliste et adaptée aux besoins des populations.







Pour Madame Diédhiou, la mise en œuvre effective de la Stratégie Nationale de l’Équité contribuera à bâtir « un Sénégal juste, prospère et souverain », en droite ligne avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050.

