Dakar : 11 individus interpellés dans un vaste réseau de fraude à l'état civil

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a démantelé, le 4 mai 2026, une association de malfaiteurs spécialisée dans le faux et usage de faux en écriture authentique, la détention de documents administratifs falsifiés et la substitution de parenté. Au total, onze (11) individus ont été interpellés.



D’après la Police nationale, l'enquête a été déclenchée suite à une saisine de la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF). Les vérifications de routine ont révélé qu'un lutteur de renom avait frauduleusement établi une déclaration de naissance à l’état civil de Wakhinane Nimzatt, en utilisant un numéro d'acte déjà attribué à une tierce personne.



Les investigations menées sur place ont mis en lumière un système de fraude structurel au sein du centre d'état civil concerné :

• Utilisation de registres irréguliers (non cotés, non paraphés et non clôturés) ;

• Existence d'un registre parallèle servant à régulariser illicitement des individus (nationaux et étrangers) ;

• Anomalies manifestes dans la tenue des documents (pages manquantes, numérotations incohérentes).



Sous l'autorisation du président du Tribunal d’Instance de Guédiawaye, les enquêteurs ont procédé à la saisie des registres incriminés.



L'exploitation des documents saisis révèle que de nombreux individus, majoritairement étrangers, ont obtenu indûment des documents de souveraineté sur la base de ces faux actes : Cartes Nationales d'Identité (CNI), passeports, certificats de nationalité et permis de conduire.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit.