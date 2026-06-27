​Thiès : cinq personnes déférées au parquet pour une présumée escroquerie via le réseau QNET

Le Poste de Police de Ngint a déféré au parquet, le jeudi 25 juin 2026, cinq individus présumés impliqués dans une affaire d'escroquerie liée au réseau QNET. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de recrutement promettant des revenus importants en contrepartie d'investissements financiers.



L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 22 juin 2026 par un habitant de Rufisque. Selon ses déclarations, une femme lui avait proposé, en avril dernier, un emploi de vente en ligne présenté comme particulièrement rémunérateur. Elle l'avait invité à se rendre dans un siège situé à Thionakh Peulh, à Thiès.



Une fois sur place, la victime affirme avoir été contrainte de verser 500 000 FCFA pour l'achat d'un produit dénommé « Bio Disc », avec la promesse d'un revenu hebdomadaire de 195 euros, à condition de parrainer six nouvelles personnes. À cette somme se seraient ajoutés 100 000 FCFA pour des frais de logement. Après avoir payé les 600 000 FCFA demandés et constaté que le produit ne lui avait jamais été livré, il a réclamé un remboursement, qui lui aurait été refusé.



Dans le cadre des investigations, les policiers ont mené une opération simultanée dans deux villas louées, situées à Thionakh Peulh et à la ZAC Nord. Cette intervention a conduit à l'interpellation de quarante personnes. L'exploitation des téléphones portables saisis a permis d'identifier les principaux responsables présumés du réseau, dont la principale mise en cause.



Les enquêteurs ont également saisi cinq ordinateurs portables, deux modems Wi-Fi, trois boîtes de produits « Bio Disc », quatre tableaux de démonstration, ainsi que des blocs-notes et cahiers d'émargement. À l'issue de l'enquête, les cinq principaux suspects ont été présentés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Thiès.



La Police nationale indique rester mobilisée dans la lutte contre les réseaux d'escroquerie et invite les populations à signaler toute information utile en appelant gratuitement le 800 00 17 00.