Nécrologie : Décès de Mahmoudou Samoura, ancien directeur des Postes et des Télécommunications

Mahmoudou Samoura, ancien directeur des Postes et des Télécommunications, est décédé le mercredi 24 juin 2026 à l'Hôpital militaire de Ouakam, selon un communiqué.
Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment celles de secrétaire général de l'Union africaine des Postes et des Télécommunications, de premier président du Conseil régional de Tambacounda et de conseiller technique auprès de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, par ailleurs neveu du défunt.
La levée du corps est prévue le lundi 29 juin à 16 h 30 à la mosquée de Mermoz, située à proximité de l'Institut africain de Management (IAM), où parents, proches et connaissances sont attendus pour lui rendre un dernier hommage.
Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment celles de secrétaire général de l'Union africaine des Postes et des Télécommunications, de premier président du Conseil régional de Tambacounda et de conseiller technique auprès de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, par ailleurs neveu du défunt.
La levée du corps est prévue le lundi 29 juin à 16 h 30 à la mosquée de Mermoz, située à proximité de l'Institut africain de Management (IAM), où parents, proches et connaissances sont attendus pour lui rendre un dernier hommage.
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