Mondial 2026: l'Égypte accrochée par l'Iran, la Belgique empoche la qualification pour les seizièmes

L'Iran a bien cru décrocher une qualification historique en marquant dans le temps additionnel avec Shoja Khalilzadeh (90+3), mais le but a fini par être refusé pour hors-jeu. Les Iraniens terminent troisièmes du groupe G avec trois points et restent en ballottage avant la dernière journée de la phase de groupes. L'Iran n'aura besoin samedi que d'un seul de ces résultats favorables pour atteindre les seizièmes : un vainqueur lors d'Autriche-Algérie, un nul ou un succès de l'Ouzbékistan contre la RD Congo, ou une défaite de la Croatie face au Ghana.



L'Égypte, qui termine deuxième et rate la première place du groupe avec ce match nul, s'inquiète pour sa vedette Mo Salah, sorti à la 57e minute et aperçu avec de la glace sous sa cuisse gauche. Les Pharaons avaient ouvert le score par Mahmoud Saber (5e), dont la frappe est passée entre les jambes du gardien Alireza Beiranvand. L'Iran a rapidement obtenu un penalty pour une faute de Mohamed Abdelmoneim sur Mehdi Taremi, qui a vu sa frappe arrêtée par Mostafa Shoubir sur sa gauche (11e). Mais la Team Melli a égalisé juste après, Ramin Rezaeian suivant bien une frappe repoussée par le portier des Pharaons (14e).



Devenu soporifique, le match s'est animé sur la fin, avec une tête de Taremi sur l'équerre (90e), avant une faute sifflée contre l'Iran, puis ce but de Khalilzadeh qui a enflammé le stade et vu tous ses coéquipiers, y compris les remplaçants, se jeter sur lui encore sur le terrain. Un hors jeu lors de cette action confuse a fini par être sifflé après analyse de la VAR, pour quelques centimètres. Saeid Ezatolahi a encore touché la barre de la tête (90+6), une ultime occasion manquée pour l'Iran.



La Belgique retrouve une (petite) confiance en son jeu

Les Diables Rouges ne connaissent pas encore leur prochain adversaire, qui sera un des meilleurs troisièmes restant à désigner lors des derniers matches de la phase de groupes disputés samedi. Mais ils savent que ce match à élimination directe mercredi se jouera à Seattle. Ils savent aussi, en se projetant un peu, qu'un huitième de finale se profilera ensuite face aux États-Unis, pays coorganisateur générant un engouement assez inédit, ou à la Bosnie-Herzégovine.



Un programme tout à fait abordable donc sur le papier. Mais celui du groupe G l'était aussi et les Belges auront dû attendre le troisième et dernier match, après deux nuls médiocres face à l'Égypte (1-1) et l'Iran (0-0), pour montrer un visage un peu plus rayonnant et s'offrir enfin un premier succès dans ce tournoi. C'est Leandro Trossard, auteur d'un doublé (28e, 50e) en profitant par à chaque fois de la passivité coupable de la défense néo-zélandaise, qui a lancé son équipe sur de bons rails. Kevin de Bruyne a ajouté un troisième but d'une belle frappe croisée du gauche (66e).



Dans l'euphorie de leur coup double qualification-première place, les Belges se sont déconcentrés et Elijah Just a réduit le score pour les All Whites à la 84e minute. Anodin ? Pas du tout car ce but encaissé a fait repasser l'Égypte en tête, à la faveur du nul qu'elle tenait contre l'Iran et qui sera le score final. Dans un sursaut, les Diables Rouges ont toutefois repris les commandes du groupe, définitivement, grâce à Romelu Lukaku (86e) entré en jeu une minute plus tôt, puis un autre remplaçant Alexis Saelemaekers (90+4). Sévèrement critiquée après son entame décevante, l'équipe entraînée par Rudy Garcia va devoir capitaliser sur une confiance quelque peu retrouvée si elle veut vraiment monter en puissance dans cette Coupe du monde.