​TotalEnergies Sénégal : une rentabilité en hausse malgré la baisse des prix à la pompe

TotalEnergies Marketing Sénégal, filiale sénégalaise du géant pétrolier, a dévoilé son «rapport d'activité du 1er trimestre de l'année 2026 ». Malgré un contexte économique marqué par une contraction de son chiffre d’affaires, l'entreprise affiche une progression de ses indicateurs de rentabilité.



Pour ce début d'année 2026, l'activité de l'entreprise a subi le contrecoup des mesures gouvernementales sur les tarifs des carburants. « Au 31 mars 2026, le chiffre d'affaires de Total Energies Marketing Sénégal, s'établit à 99,9 milliards en FCFA », ce qui constitue une « baisse de 10% par rapport à la même période en 2025 ».



La direction de la société justifie ce recul, précisant que « ce retrait du chiffre d'affaires s'explique principalement par la révision à la baisse des prix à la pompe décidée par l'Etat du Sénégal en décembre 2025 ».



Contre toute attente, la baisse des revenus n'a pas pesé sur la profitabilité opérationnelle de l'entreprise. Au contraire, le « résultat des activités ordinaires atteint 2,6 milliards de FCFA, en hausse de 28% par rapport à 2025 ». Selon le rapport, cette performance est « essentiellement attribuable à une progression des marges, notamment sur les produits lubrifiants ».



Cette tendance positive se confirme au niveau du résultat final : « Au 31 mars 2026, le résultat net de la société ressort à 1,585 milliards de FCFA en hausse de 5% par rapport à mars 2025 ».



Détenue à 69,1% par la compagnie TotalEnergies, l'entreprise est « inscrite à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis février 2015 », avec la gestion d'un « réseau de 140 stations-service au Sénégal ».