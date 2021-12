​Touba: 135 individus arrêtés dans un opération de sécurisation dans la ville sainte

L’opération de sécurisation dans la ville sainte de Touba entre 19 heures et 5 heures du matin a permis l’arrestation de plus de 135 individus par la police et la Gendarmerie.



Interpelés pour divers délits, 103 sont arrêtés pour vérification d’identité, 7 pour état d’ivresse publique, 1 pour détention et trafic de chanvre indien, 1 pour détention et usage de chanvre indien, entre autres. Dans le lot des contrôles routiers, 352 pièces ont été saisies, 16 véhicules et 2 motos mis en fourrière.



En 24 heures d’opération de sécurisation, près de 233.000 F CFA ont été récoltés en guise d’amende, livre la RFM.