Fin de grève dans la justice : signature d’un protocole entre le Gouvernement et les syndicats

​Après 45 jours de tension, le Gouvernement et l’entente SYSJUST–UNTJ ont trouvé un terrain d’entente. Un protocole d’accord a été signé ce jeudi 7 août 2025 à la Primature entre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, et les représentants des syndicats des travailleurs de la justice.



« Cet accord fait suite à plusieurs concessions de part et d’autres », a déclaré M. Boucal lors de la cérémonie. Le ministre a salué « la maturité et le sens des responsabilités » des syndicats signataires et réaffirmé l’engagement du Gouvernement à « privilégier le dialogue pour l’apaisement du climat social ».



Prenant la parole au nom des syndicats, le secrétaire général de l’UNTJ, Abdoulaye Mboup, a insisté sur la nécessité de maintenir une communication ouverte : « Nous demandons au Gouvernement de ne pas rompre le fil du dialogue et de respecter les points compris dans l’accord. » Il a par ailleurs félicité le ministre Olivier Boucal et l’a encouragé à « continuer dans la dynamique du dialogue pour un climat social apaisé ».



La rencontre s’est déroulée en présence du président du Haut Conseil du Dialogue Social, Mamadou Lamine Dianté, qui a agi en qualité de facilitateur tout au long des négociations.



Ce protocole met officiellement fin au mouvement d’humeur engagé depuis plus d’un mois et relance l’espoir d’un retour à la normale dans le fonctionnement du service public de la justice.