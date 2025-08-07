Marché des HLM : nouveau cas de violence, un agent communal poignardé au cours d’une opération de nettoiement

Le climat reste tendu au marché des HLM. Après le meurtre d’un jeune poignardé lundi dernier lors d’une altercation, un autre incident grave s’est produit ce jeudi. Un agent de la mairie a été poignardé par un laveur de voiture au cours d’une opération de nettoiement. La victime a été évacuée à l’hôpital pour recevoir des soins.
Face à cette recrudescence de la violence, la municipalité tire la sonnette d’alarme. Sur les ondes de la RFM, Ahmed Camara, secrétaire général de la mairie des HLM, a exprimé sa profonde inquiétude.
« Ce qui est passé aujourd’hui est une situation regrettable, c’est un agent qui a été poignardé dans l’exercice de ses fonctions. Si vous vous rappelez, il y a 48 heures, un jeune a été poignardé et tout ça tourne autour des laveurs de voitures et des Jakartaman et des jeunes qui convoitent le marché HLM sans pourtant avoir de domicile fixe », a-t-il déploré.
Selon lui, la situation impacte négativement la sécurité, la fluidité sur les artères de la commune. « J’aimerais attirer l’attention de la population que nous accompagnons tout le temps. Cette opération n’a pas été une opération de déguerpissement, c’était une opération de nettoiement. Il nous appartenait aujourd’hui d’accompagner la population du moment que c’est une demande, de faire des procédures administratives qui siéent et en plus demander à ce que les forces de sécurité nous accompagnent », a-t-il expliqué.
Pour M. Camara, la mairie se heurte de plus en plus à des résistances violentes. « Malheureusement, avec la situation dont nous sommes confrontés aujourd’hui, tout ce que la mairie entreprend, est source d’insécurité parce qu’à chaque fois, pour organiser quelque chose, il faut croiser le fer avec ces derniers et ce qui n’est normal ».
La mairie des HLM lance ainsi un appel pressant aux autorités étatiques pour un renforcement de la sécurité dans la zone.
L’insécurité devient alarmante. Il est urgent que la commune des HLM bénéficie d’un appui sécuritaire conséquent », a conclu le secrétaire général.
