CHAN 2024 – Groupe A : La RD Congo se relance, le Kenya freiné par l’Angola

Battue d’entrée par le Kenya, la RD Congo a retrouvé des couleurs ce jeudi en dominant la Zambie (2-0) lors de la 2e journée du groupe A du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024. Grâce à cette victoire, les « Léopards » remontent à la 3e place avec 3 points et joueront leur qualification face à l’Angola, le 14 août prochain.



De son côté, le Kenya, qui avait bien entamé la compétition, a été tenu en échec par l’Angola (1-1). Menés dès la 7e minute, les Harambee Stars ont vite réagi grâce à un but d’Austin Odhiambo (12e). Malgré la pression angolaise en fin de match, les Kényans peuvent remercier la VAR, qui a annulé un but angolais dans les ultimes secondes du temps additionnel.



Exempt lors de cette journée, le Maroc (3 pts) affrontera le Kenya (4 pts) le 10 août. La Zambie, de son côté, tentera de se relancer face à l’Angola (1 pt).

