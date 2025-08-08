Grand Magal de Touba 2025 : l’OFOR ouvre 11 points de puisage pour le ravitaillement en eau

À l’approche du Grand Magal de Touba qui sera célébré le 13 août 2025, le Cadre de concertation des acteurs de l’eau de la ville s’organise pour garantir un approvisionnement optimal en eau. Composé de l’Office des Forages Ruraux (OFOR), Maou Rahmati, la mairie de Touba Mosquée, Touba Ca Kanam et Touba Xepp, et coordonné par le sous-préfet de Ndame, le dispositif prévoit l’ouverture de onze (11) points de puisage destinés aux chauffeurs de camions-citernes mobilisés pour la couverture de l’événement.



Ces sites comprennent quatre (4) réservoirs situés à Darou Tanzil, Tinody, Darou Khadim et Ndiouroul, ainsi que sept potences réparties à l’Héliport, Bakhya, Hizbou Tarkhiya, Mbacké (SEN’EAU), Ngabou, Boffel (SEN’EAU Mbacké) et Touba Darou Khafor (Route Daroul Moukhty).





Le communiqué exploité par PressAfrik précise que « les citernes appartenant à des particuliers, dahiras ou autorités religieuses distribuant l’eau gratuitement sont également autorisées à puiser dans ces sites. L’enregistrement des camions-citernes et la délivrance des laissez-passer sont effectués à la sous-préfecture de Ndame jusqu’au lundi 11 août 2025. »



Cependant, les autorités mettent en garde contre toute utilisation abusive des installations. « Il est interdit aux camions-citernes privés qui mènent des activités de vente d’eau d’utiliser les potences et réservoirs à l’intérieur de Touba. Ils sont invités à utiliser uniquement les potences de Mbacké et de Boffel », rappelle l’OFOR.