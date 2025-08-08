Niang Kharagne Lô libéré : il présente des excuses publiques après sa sortie polémique contre Eumeu Sène

Le snapchater Niang Kharagne Lô a été libéré dans la soirée, après avoir été entendu par la Division de la cybercriminalité à la suite d’une plainte déposée par le lutteur Eumeu Sène. Dans une vidéo diffusée par Lutte TV, l’influenceur a exprimé ses regrets et a promis de contacter personnellement l’ancien roi des arènes, surnommé le TyShinger, pour lui présenter ses excuses.



« Je regrette profondément mes propos. C’était une erreur de communication. Je tiens à présenter mes excuses à tout le monde, en particulier à Eumeu Sène et à son staff. Il a eu la grandeur de me pardonner, et je l’en remercie sincèrement. Je vais l’appeler pour lui réitérer cela de vive voix », a-t-il déclaré.



Niang Kharagne Lô s’est également engagé à faire preuve de plus de retenue à l’avenir et a lancé un appel au calme et à la responsabilité. « Je ne répéterai plus ce genre de propos. J’invite tous les supporters à rester dans l’esprit du sport et à faire preuve de discipline », a-t-il ajouté.



Revenant sur son audition, il confie que les enquêteurs l’ont mis en garde : « Ils m’ont dit que je suis une personnalité et que la prochaine fois, je devrai peser mes mots ».

