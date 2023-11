​Touba: un « Baye Fall » tué par balle lors d’une opération de sécurisation

Un drame s’est produit dans la nuit du mardi au mercredi 08 novembre à Touba. Tout a commencé lorsque des « Baye Fall » ont effectué une descente inopinée au quartier de « Firdawsi » pour veiller au respect de la sacralité de la ville sainte. Sur place, des présumés vendeurs de chanvre indien et de tabac se sont opposés à leur arrestation.



Un « Baye Fall » nommé Moustapha Niang, âgé de 35 ans, reçoit malheureusement une balle et meurt sur le coup. Un autre a été grièvement blessé et conduit à l’hôpital pour des soins.



D’après les informations du correspondant de Seneweb sur place, plusieurs coups de feu ont été tirés au cours des violents affrontements. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie et la police pour calmer les ardeurs car certains « Baye Fall » étaient déterminés à riposter contre ses présumés vendeurs de chanvre indien.



Douze (12) personnes ont été finalement interpellées par les forces de l’ordre. Le corps sans vie de Moustapha Niang a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzainy