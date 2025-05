Mondial Féminin de Handball 2025 : Le Sénégal hérite d'un groupe relevé avec la Hongrie, la Suisse et l'Iran

Des retrouvailles attendues avec la Hongrie

Les Sénégalaises, qui avaient brillamment atteint le tour principal en 2023 avant de terminer 18e au classement général, devront une nouvelle fois affronter la Hongrie. Ce même adversaire les avait battues lors du précédent mondial (30-20). Une revanche en ligne de mire, face à une nation européenne solide et expérimentée.

Des adversaires à surveiller de près

La Suisse, en constante progression sur la scène européenne, représente un autre défi de taille pour les “Lionnes”. Quant à l'Iran, bien que moins réputée, elle ne devra en aucun cas être sous-estimée, tant les surprises sont fréquentes dans ce genre de compétition. Dans une poule homogène, chaque match aura des allures de finale pour espérer se qualifier à nouveau au tour principal.

Une participation historique pour l'Égypte

Côté africain, l'Égypte marque l'histoire en intégrant pour la première fois cette compétition. Placées dans le groupe E, les Pharaonnes devront affronter les Pays-Bas (co-organisateurs), la Pologne et l'Argentine. Un baptême de feu musclé face à trois formations aguerries.

L'Angola et la Tunisie aussi dans le bain

Championne d'Afrique et habituée des grands rendez-vous, l'Angola croisera le fer dans le groupe H avec la Norvège, la République de Corée et le Kazakhstan. De son côté, la Tunisie devra faire face à un groupe F très corsé, composé de la France (tenante du titre), la Pologne et la Chine (invité par wild card).

Les huit groupes du Mondial 2025 :

Groupe A (Rotterdam) : Danemark, Roumanie, Japon, Croatie

Groupe B (Bois-le-Duc) : Hongrie, Suisse, Sénégal, Iran

Groupe C (Stuttgart) : Allemagne, Serbie, Islande, Uruguay

Groupe D (Trèves) : Monténégro, Espagne, Îles Féroé, Paraguay

Groupe E (Rotterdam) : Pays-Bas, Autriche, Argentine, Égypte

Groupe F (Bois-le-Duc) : France, Pologne, Tunisie, Chine

Groupe G (Stuttgart) : Suède, Brésil, Tchéquie, Cuba

Groupe H (Trèves) : Norvège, Angola, Corée du Sud, Kazakhstan

Le Championnat du monde IHF 2025 s'annonce déjà passionnant avec des chocs, des surprises et, espérons-le, un nouveau chapitre glorieux pour les équipes africaines !

