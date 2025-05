Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Karim Gueye donne un ultimatum à l’État

Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax, a lancé un ultimatum de six (6) mois aux autorités sénégalaises pour criminaliser l’homosexualité, faute de quoi il promet de mobiliser les populations jusqu’aux portes du Palais présidentiel. « Si le pouvoir en place ne prend pas ses responsabilités dans les six mois à venir, nous irons au Palais. Le Sénégal appartient au peuple, et nous ne laisserons pas nos valeurs être bafouées », a-t-il assené.



Lors d’une manifestation pacifique organisée ce vendredi à Dakar, M. Gueye s’est adressé directement au mouvement And Samm Jikko Yi, coalition connue pour ses positions conservatrices et religieuses : « Je rappelle que c’est moi qui ai créé ce mouvement en 2014. Il s’appelait à l’origine "Non à l’homosexualité". À l’époque, ni Macky Sall ni Ousmane Sonko n’étaient notre cible. On se battait pour des principes. »



Il a exprimé son désarroi face à certaines prises de position récentes de ses anciens alliés, notamment après que Imam Babacar Sylla, figure de And Samm Jikko Yi, a déclaré à la radio ne pas avoir été informé de la manifestation. « Cela m’a fait mal. Je l’ai pourtant appelé personnellement. Et dans notre groupe WhatsApp, j’avais annoncé depuis cinq jours la tenue de cette manifestation », a-t-il assuré.



Poursuivant, Abdou Karim Gueye a indiqué qu’ils sont radicale dans leur lutte contre l’homosexualité. « Nous ne demandons pas une modification des lois, nous exigeons la criminalisation pure et simple de l’homosexualité. Sur ce point, il n’y a pas de compromis. » Il appelle And Samm Jikko Yi à rester uni et à ne pas se laisser influencer par des agendas politiques : « Nous ne devons pas entrer dans le jeu des politiciens. Ousmane Sonko, lorsqu’il était dans l’opposition, avait promis devant tous les Sénégalais qu’il criminaliserait l’homosexualité. Aujourd’hui, son discours s’est adouci. Il doit aller jusqu’au bout. »