​Tragédie à Saraya : six orpailleurs étrangers périssent dans un éboulement

Six orpailleurs de nationalité étrangère ont perdu la vie à la suite d’un éboulement survenu, le 1er juillet 2026, dans un cratère exploité clandestinement dans un village de la commune de Bembou, dans le département de Saraya (région de Kédougou).



Un autre orpailleur a été grièvement blessé lors de l’accident. Il a été secouru, tandis que les premiers témoignages font également état de la survie d’un rescapé pris en charge sur place.



D’après les informations de l’APS, les victimes faisaient partie d’un groupe de jeunes orpailleurs étrangers qui exploitaient depuis quelques temps ce site aurifère clandestin. L’instabilité du sol, fragilisé par les récentes pluies et le creusage anarchique, serait à l’origine de l’effondrement du terrain.



Les corps des victimes ont été transférés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie territoriale de Saraya pour déterminer les circonstances exactes du drame.