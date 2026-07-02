Air Sénégal prépare l'arrivée de ses Boeing 737 NG et 737 MAX en formant son personnel navigant

Dans le cadre de son programme stratégique d’acquisition d’avions Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX, Air Sénégal SA (compagnie aérienne nationale du Sénégal) a annoncé le 29 juin 2026 qu’elle a engagé « de manière anticipée un programme de formation de son Personnel Navigant Commercial (PNC) ».



La note précise que ce programme est déployé pour « garantir une mise en exploitation optimale de ces appareils dès leur livraison ».



D’après le document, à ce jour, sur un total de 148 PNC, Air Sénégal SA a déjà formé et dispose de 90 PNC qualifiés sur Boeing 737 titulaires d’une licence EASA, dont 19 Chefs de Cabine, mobilisables immédiatement.



Cette démarche anticipative, permet à Air Sénégal SA de se positionner « dès à présent pour assurer une intégration rapide et efficace de ses futurs B737NG et B737 MAX au sein de sa flotte ».



Dans cette optique, M. Tidiane Ndiaye, Directeur Général d’Air Sénégal SA, a déclaré que : « La préparation de nos équipes est un facteur déterminant pour la réussite de la modernisation de notre flotte. En anticipant la formation de ses pilotes et du corps PNC, nous nous assurons que la mise en service des avions se fera dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de service ».