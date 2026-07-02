Air Sénégal SA et la FSBB renouvellent leur partenariat «en faveur du développement du basketball»

La compagnie Air Sénégal SA et la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) ont renouvelé leur partenariat. Selon un communiqué commun des deux structures, le nouvel accord vise à consolider «leur engagement commun en faveur du développement du basketball sénégalais».



Dans la pratique, cet accord permettra à Air Sénégal d’accompagner «les équipes nationales féminines et masculines dans leurs déplacements à l'occasion des différentes compétitions à venir», sur le continent africain ou à l’international.



«Les deux partenaires ont salué les résultats positifs de leur précédente collaboration, dont le succès a naturellement conduit au renouvellement de cette convention. Ils ont également réaffirmé leur volonté commune de contribuer au rayonnement du basketball sénégalais en offrant aux sélections nationales les meilleures conditions de mobilité», note le communiqué.



Créée en 2016, la compagnie Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018. Elle ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur son hub principal de l’Aéroport international Blaise Diagne à Dakar. La compagnie se fixe aussi pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.