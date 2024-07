​Tribunal de Kolda : le faux prophète Mbacké Rouhou libéré après plus de 3 ans en prison

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda (sud) a acquitté de tous les chefs d’accusation Daouda Ba alias “Mbacké Rouhou”, guide religieux de Saré Ngagne. Il était poursuivi pour 'viol et pédophilie" sur une de ses disciples âgée de 15 ans au moment des faits. Le verdict est rendu lundi 8 juillet.



Désormais, le guide religieux de Saré Ngagne peut retourner tranquillement dans son village avec fierté, du fait qu’il a été lavé à grande eau par la chambre criminelle de Kolda. Daouda Ba, alias “Mbacké Rouhou” est libre.



Selon le quotidien Enquête, « Baba Malabé a retrouvé hier lundi les siens ». Le guide religieux de Saré Ngagne, dans le département de Médina Yoro Foula, région de Kolda, était poursuivi pour « viol et pédophilie sur une de ses disciples âgée de 15 ans, au moment des faits ».



Après le délibéré d’hier lundi, il a été acquitté de tous les chefs d’accusation échappant à 10 ans de prison ferme qu’avait requis le procureur.



Pour rappel, il était arrêté par la gendarmerie, le 14 janvier 2021, à Saré Ngagne, poursuivi pour des chefs d’accusation, « d’association de malfaiteurs, d’enlèvement et de détournement de mineurs, de séquestration, de viol sur une mineure, de pédophilie, de traite des personnes et de menaces de mort ». Le prévenu a passé en tout et pour tout « trois ans et sept mois en prison ».