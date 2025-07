Kolda : le CHR renforce son offre de soins et pose les jalons d’une souveraineté sanitaire régionale

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Kolda franchit une étape décisive dans l'amélioration de l'offre de soins dans la région. Sous la houlette de son Directeur, Dr Fallou Niang, l’établissement hospitalier vient de se doter d’un service de neurochirurgie, étoffant ainsi un plateau technique qui compte déjà une dizaine de spécialités médicales en fonctionnement, dont la cardiologie, la dermatologie, l’endocrinologie et l’ophtalmologie.



Une évolution majeure que salue Dr Niang, pour qui ce renforcement traduit une montée en puissance significative de l’hôpital : « Nous avons réussi, avec l’appui des autorités de tutelle, à asseoir une souveraineté sanitaire dans la région », a-t-il déclaré lors d’un point de presse tenu ce jeudi 24 juillet. Une avancée qui, selon lui, soulage considérablement les usagers longtemps contraints de se rendre à Dakar ou ailleurs pour accéder à certains soins spécialisés.



« La qualité de soins n’est pas un luxe, c’est un droit », a insisté le directeur du CHR, en mettant en avant la satisfaction grandissante des populations bénéficiaires.



Malgré ces progrès, plusieurs défis subsistent. L’hôpital, qui dispose actuellement de 193 lits, souffre d’un problème de capacité face à une demande de plus en plus forte. À cela s’ajoute sa situation géographique, construite en zone marécageuse, exposant l’infrastructure à des risques récurrents d’inondation.



Pour y faire face, Dr Niang plaide pour une extension des capacités d’accueil et une amélioration des conditions de fonctionnement. Il ambitionne notamment de moderniser le bloc opératoire avec des équipements de dernière génération.



Dans le domaine de la cardiologie, un projet de taille est en gestation : rendre disponible la pose de pacemaker au CHR de Kolda, un acte médical jusqu’ici réservé aux structures hospitalières de Dakar. « Il est temps que les patients de Kolda puissent bénéficier de soins de haute technicité sans être obligés de parcourir des centaines de kilomètres », a souligné le directeur.



Dr Fallou Niang a conclu son intervention en appelant à une synergie de tous les acteurs – autorités administratives, partenaires techniques, personnel de santé et communauté – pour maintenir la dynamique enclenchée.



Le CHR de Kolda se positionne ainsi comme un pôle sanitaire de référence en Haute Casamance, prêt à répondre aux besoins croissants des populations, tout en traçant une voie ambitieuse vers une véritable souveraineté sanitaire régionale.