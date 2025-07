Vol de bétail : un suspect interpellé à Jaxaay, une dizaine de bœufs concernés

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans une série de vols de bétail commis en réunion avec usage de moyen roulant. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs.



L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par un éleveur déclarant le vol de deux bœufs. Selon la victime, les auteurs du vol ont pris la fuite à bord d’un véhicule immatriculé LG 3407 B, abandonnant sur les lieux un téléphone portable de marque TECNO.



C’est à partir de cet appareil que les enquêteurs ont rebondi. Le plaignant a en effet reçu des appels provenant de deux de ses propres employés bergers, suscitant de forts soupçons. Le principal suspect, qui avait dans un premier temps changé de puce et disparu, est finalement réapparu à Niacoulrab, où il a été interpellé.



Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et déclaré avoir participé à plusieurs vols de bétail, portant au total sur une dizaine de têtes. Il a également admis avoir agi en complicité avec d’autres individus, en cours d’identification.



La police a ouvert une enquête approfondie en vue de retrouver les co-auteurs de cette série de vols. Les autorités rappellent que le vol de bétail constitue une infraction grave, aux conséquences économiques lourdes pour les éleveurs et les exploitations rurales.