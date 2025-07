APR : Pape Malick Ndour promu coordinateur national de la Convergence des cadres républicains

Le Secrétariat exécutif national de l’Alliance Pour la République (APR), réuni ce jeudi 24 juillet 2025, a désigné Pape Malick Ndour comme nouveau coordinateur national de la Convergence des Cadres républicains (CCR). La décision a été prise par le président du parti, Macky Sall, dans le cadre d’une réorganisation interne en vue de faire face aux nouveaux défis.



Le Secrétariat exécutif national (SEN) a exprimé sa satisfaction face à l’engagement « constant et loyal » de M. Ndour dans la défense des positions de l’APR. Dans sa déclaration parvenue à PressAfrik , le SEN a également dénoncé « la crise sociale qui touche le secteur de la Justice », appelant le Garde des Sceaux à « ouvrir immédiatement des négociations avec l’Entente SYTJUST-UNTJ » afin de répondre aux revendications des greffiers. Il a en outre exigé « la libération immédiate de plusieurs détenus qualifiés d’opinion par le parti, dont Moustapha Diakhaté et Tahirou Sarr. »



Sur le plan sécuritaire, le SEN s’est dit « gravement préoccupé » par des informations non démenties sur une supposée rencontre entre des membres du MFDC et des responsables de Pastef, demandant au gouvernement de réaffirmer « l’intangibilité des frontières » du Sénégal.



Outre la nomination de Pape Malick Ndour, Macky Sall a désigné :

• Mme Aminata Guèye, Coordinatrice de la Chambre des Élus républicains

• Hamidou Anne, Coordinateur national de la Cellule Analyses et Prospective (CAP)



En qualité de porte-paroles adjoints, ont été nommés :

• Papa Mahawa Diouf

• Mame Marieme Thiam Babou

• Mame Guèye Diop

• Saourou Sène.