Débat sur la 2STV : Ousseynou Ly revient sur ses déclarations et réfute toute critique contre Sonko

Ousseynou Ly a tenu à clarifier certaines interprétations faisant suite à son passage dans l’émission « Débat de Fond » sur la 2STV. Le porte-parole de la Présidence réfute fermement l’extrait largement partagé sur les réseaux sociaux, dans lequel on lui prête des propos assimilés à une leçon de morale adressée à Ousmane Sonko, leader de Pastef.



« J’ai simplement répondu à une question de la journaliste qui me demandait pourquoi je m’exprimais rarement sur l’actualité du parti Pastef. J’ai expliqué que, dans le parti, je suis actif au sein d’une section communale et dans la communication. Et que, lorsque j’ai quelque chose à dire, je ne le fais jamais en public. Que ce soit dans la gestion du parti ou au sein de l’État, je privilégie des canaux internes pour exprimer mes désaccords », a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur sa page Facebook.



Concernant les propos qui lui sont attribués et perçus comme des critiques envers Ousmane Sonko, Ousseynou Ly a été catégorique : « C’est vrai que j’ai dit qu’un chef ne devait pas exprimer ses désaccords en public. Mais je ne parlais pas de Sonko. Il faut que cela soit clair ».



Et de conclure : « Je rappelle que Ousmane Sonko est notre leader et notre référent moral. Je lui voue un respect total ».