Tambacounda : un taux de réussite de 90,88 % au BFEM 2025

La région de Tambacounda a enregistré un taux de réussite de 90,88 % à l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) 2025, selon les données communiquées jeudi par les services de l’Inspection d’Académie.



Sur 5 823 candidats inscrits dans les quatre départements de la région, 5 182 élèves ont été déclarés admis, dont 2 960 filles et 2 222 garçons. Les épreuves se sont déroulées dans 41 centres d’examen sous la supervision de 46 jurys.



Le département de Tambacounda concentre à lui seul 2 887 admis, pour un taux de 90,47 %, dont 1 644 filles et 1 234 garçons. À Koumpentoum, 629 élèves ont réussi, dont 334 filles, soit un taux de 92,64 %. Goudiry enregistre 547 admis, dont 277 filles, avec un taux de 96,99 %, le plus élevé de la région. À Bakel, 1 128 élèves ont obtenu leur diplôme, représentant un taux de 88,26 %.



Ces résultats placent l’Académie de Tambacounda parmi les meilleures performances du pays pour cette session 2025. Une source académique a salué « l’engagement des équipes pédagogiques, des chefs d’établissement et des collectivités locales qui ont contribué à cette réussite collective ».



Les autorités éducatives régionales affirment que ces performances traduisent « les effets des efforts combinés en matière d’encadrement, d’investissement local et de mobilisation communautaire. »