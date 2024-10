​UBA Sénégal condamnée à payer 1,5 milliard de Fcfa à son ancien directeur général

Le Tribunal de Commerce de Dakar a rendu hier mercredi son verdict dans l'affaire opposant l'United Bank for Africa (UBA) Sénégal à son ancien directeur général, Bode Abiola Aregbesola. La banque a été condamnée à verser la somme de 1,5 milliard de Fcfa à ce dernier pour révocation sans justes motifs. Une exécution provisoire de la décision à hauteur de 100 millions de Fcfa a également été ordonnée.



Nommé directeur général de UBA Sénégal le 14 juillet 2020, M. Aregbesola avait rapidement fait grimper la banque dans le classement annuel des banques et établissements financiers, la portant du 9ᵉ au 6ᵉ rang en 2021. Grâce à sa gestion, UBA Sénégal avait été nommée "Banque de l'année 2021", rapporte Libération dan sa parution de ce jeudi. Sous sa direction, les bénéfices de la banque étaient passés de 3,7 milliards de Fcfa avant sa nomination à 8,7 milliards de Fcfa en 2020, puis à 10,6 milliards de Fcfa en 2021.



À en croire le journal, malgré ces résultats impressionnants, Abiola Aregbesola a été révoqué de ses fonctions par une lettre en date du 27 mai 2022, invoquant l'article 492 de l'acte uniforme de l'Ohada sur les sociétés commerciales. Les accusations portaient notamment sur des dépenses jugées excessives concernant les cadeaux de fin d'année, pour un montant total de 8,7 millions de Fcfa. En effet, l'ancien Dg avait commandé 80 coffrets de cadeaux, dont 20 pour les clients VIP de la banque.



Face à cette situation, Bode Abiola Aregbesola avait saisi la justice par l'intermédiaire de son avocat, Me Seydou Diagne. Le tribunal a plaidé en sa faveur condamnant UBA a lui payé la somme de 1,5 milliard de Fcfa.