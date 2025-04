Dakar : lancement ce mercredi d'une vaste opération de lutte contre les moustiques

Les autorités sanitaires passent à l’action dans la capitale. Une opération de saupoudrage et de lutte anti-larvaire sera lancée ce mercredi soir à partir de 23 heures dans le département de Dakar, a annoncé l’adjudant Malèye Diop, commandant de la Brigade départementale d’hygiène.



Cette initiative d’envergure, menée par la sous-brigade départementale d’hygiène de Dakar, vise à éradiquer les moustiques vecteurs de maladies telles que le paludisme et la dengue, qui continuent de représenter une menace sanitaire dans plusieurs quartiers de la ville.



La première phase de l’opération concernera les communes de Fann-Point E-Amitié, Mermoz, Ouakam, Yoff, Grand-Yoff, Patte d'Oie, Parcelles Assainies et Cambérène. Ces zones seront ciblées pour un traitement intensif afin de réduire la prolifération des moustiques à la veille de la saison des pluies.



Pour garantir le bon déroulement de l’opération, les autorités demandent aux vendeurs de denrées alimentaires de cesser toute activité dès 22 heures dans les zones concernées. Par ailleurs, la population est invitée à rester chez elle durant la nuit, par mesure de précaution sanitaire et environnementale.