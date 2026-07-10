​UEMOA : les enjeux sécuritaires au cœur de la 7ème rencontre ministérielle à Dakar

La 7ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA s’est ouverte ce 10 juillet 2026 à Dakar, sous la présidence du Sénégal.



Cet événement stratégique réunit les décideurs de l’Union pour évaluer les avancées sécuritaires et renforcer la réponse communautaire face à des menaces jugées « multiples, mouvantes et interconnectées ».



Lors de son allocution, le Ministre de l’Intégration africaine et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a souligné que « nul développement ne saurait s’enraciner durablement dans un environnement fragilisé par l’insécurité ». Il a ainsi salué l’opérationnalisation de mécanismes clés, tels que le dispositif de veille et d'alerte précoce, tout en appelant à une action collective « fondée sur la confiance mutuelle ».



De son côté, le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop a rappelé que la paix demeure une « priorité absolue » pour l’Union face à la persistance du terrorisme et des trafics illicites.



Il a mis en avant l'élaboration d'un nouveau « Livre blanc » destiné à instaurer un « renouveau stratégique et opérationnel » afin d'aligner les efforts sécuritaires avec la Vision 2040 de l’organisation.