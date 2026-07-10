Visite de courtoisie : le ministre de l’Intérieur chez le Khalife général des Layènes

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, jeudi 9 juillet 2026, une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Layènes, Cheikh Mouhamadou Lamine Laye, dans le cadre de la préparation d’une prochaine visite du Premier ministre auprès des autorités religieuses.



Selon une note d’information du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, cette rencontre visait à préparer la visite du chef du gouvernement et à solliciter les prières du Khalife général en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale.



Le ministre a indiqué que cette démarche s’inscrit dans une dynamique de concertation et de proximité avec les différentes familles religieuses du Sénégal. Elle intervient après les visites effectuées à Touba et à l’Archidiocèse de Dakar, et témoigne de la volonté du Gouvernement de renforcer le dialogue avec l’ensemble des forces vives de la Nation.



À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa conviction que les guides religieux, aux côtés des autres acteurs de la société, jouent un rôle essentiel dans la préservation de la paix, du vivre-ensemble et dans l’accompagnement des efforts de développement du Sénégal.