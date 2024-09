​Une Coalition XXL en gestation entre le PUR, Taxawu Sénégal et Déthié Fall

Le landerneau politique est en ébullition en perspective des élections législatives. Malgré le court délai de 10 jours pour le dépôt des candidatures, tout porterait à croire qu'une grosse coalition est en gestation entre Taxawu Sénégal, PUR (Parti de l’Unité pour le Rassemblement) et PRP (Parti Républicain pour le Progrès).



Membres influents de la Coalition Yewwi Askan Wi, ces partis ont décidé de cheminer ensemble pour les prochaines législatives. Pour rappel, ces partis ont eu l'habitude de travailler ensemble car ayant fait bloc lors des précédentes élections législatives et locales.



Cette dynamique unitaire au sein de l'opposition, avait permis à la Coalition Yewwi Askan Wi de gagner plusieurs municipalités et d'imposer de peu une cohabitation à la majorité marron-beige de BBY.



Selon « Les Échos », une rencontre s'est tenue hier au siège de PRP en présence de Khalifa Sall (Taxawu Sénégal) Déthié Fall du PRP et de Cheikh Tidiane Youm du PUR. La raison principale de ces échanges, mettre en place une grande coalition pour « l'épanouissement des Sénégalais ».



La rencontre a permis aux « différents leaders de faire le tour des problématiques, de mesurer les enjeux et de prendre les décisions adéquates ».



« Cette coalition va s'ouvrir à d'autres mouvements, formations politiques et coalitions avant d'aller vers une intercoalition de feu », informe « Les Echos ».