​Université de Ziguinchor : reprise des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre

La situation reste tendue à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), où les étudiants poursuivent leur mouvement de protestation. Vendredi dernier, des affrontements ont éclaté entre des étudiants grévistes et les forces de l’ordre. Ce mardi, toutes les voies d’accès au campus sont bloquées par les manifestants. Des pneus ont été incendiés et de grosses pierres disposées pour barrer les routes.



Selon la RFM, les perturbations affectent également les écoles situées à proximité de l’université. Plusieurs élèves ont été évacués par les sapeurs-pompiers après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. La situation sur le campus est décrite comme extrêmement tendue.



Depuis plusieurs jours, les étudiants de l’UASZ dénoncent des conditions de vie précaires. Ils pointent notamment du doigt l’insuffisance de logements sur le campus, des équipements pédagogiques inadéquats et un accès difficile aux bourses. Parmi leurs principales revendications figurent une amélioration des conditions d’étude, une meilleure prise en charge sociale, ainsi que la concrétisation des engagements pris par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en particulier l’ouverture des campus pédagogique et social.