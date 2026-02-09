​VIH/Sida: que risquent les personnes qui transmettent volontairement le virus?

La transmission volontaire du VIH est une infraction pénale qui consiste, pour une personne consciente de sa séropositivité, à exposer volontairement autrui au virus du VIH, notamment par des rapports sexuels non protégés, sans information préalable ni consentement éclairé du partenaire.
Au Sénégal, «est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, toute personne qui, connaissant son statut sérologique positif et les modes de transmission du VIH, entreprend des rapports sexuels non protégés avec l'intention de le transmettre à une autre personne... ».
Selon un expert juridique interrogé par le journal L’Observateur, pour que le délit soit constitué, la justice doit établir que la personne connaissait son statut sérologique et qu'elle a agi sciemment, en acceptant le risque de contaminer autrui. Pour la répression, c'est la loi spécifique sur la transmission du sida au Sénégal qui le prévoit en son article 36.
