Afrique de l’Ouest : les pertes annuelles liées au vol de bétail estimées à 255 milliards FCFA

Ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne a ouvert, ce lundi 09 février, un atelier sous-régional consacré à la lutte contre le vol de bétail, à Dakar. Durant quatre jours, plus de 70 experts, ministres et représentants de 15 pays de la région se concertent pour bâtir une riposte technologique et sécuritaire. Ce qui était autrefois considéré comme une délinquance rurale isolée est devenu une véritable économie criminelle transnationale.



«Le vol de bétail dépasse largement les frontières nationales. Les réseaux criminels profitent de la porosité des frontières, des failles de nos systèmes de contrôle et de la mobilité des troupeaux, souvent liée à la recherche de pâturages et d’eau», a soutenu Dr. Mabouba Diagne. Les chiffres présentés lors de l'ouverture de l’atelier montrent que le vol de bétail engendre des pertes annuelles dépassant 467 millions de dollars (environ 255 milliards FCFA) pour la région. Le Nigeria est le plus durement touché avec 478 millions de dollars de pertes sur cinq ans, suivi du Mali (32 millions) et du Sénégal (3,2 millions par an).



Au-delà de l'aspect financier, c'est une menace existentielle pour les communautés. Le bétail représente le «capital de survie» de millions de familles. Aujourd'hui, ce commerce illicite finance des groupes armés, notamment dans la zone du Liptako-Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso), et alimente des tensions intercommunautaires violentes. Pour contrer des réseaux criminels de plus en plus structurés, la FAO et les États membres misent sur la modernisation technologique. La nouvelle stratégie repose sur plusieurs outils de traçabilité infalsifiables. Il s’agit entre autres de Bolus électroniques insérés dans l'estomac des animaux et des Dispositifs GPS pour le suivi en temps réel des troupeaux de grande valeur. Il ressort que ces outils alimenteront des bases de données interopérables permettant de suivre l'animal de l'exploitation jusqu'à l'abattage, rendant le blanchiment de bétail volé presque impossible.



L'un des moments forts de cet atelier est le lancement de la Coalition sous-régionale multi-acteurs. Cette plateforme réunit les États, les organisations régionales (CEDEAO, CILSS, AES), les forces de défense, et les organisations professionnelles pour coordonner la surveillance et harmoniser les cadres juridiques. Cette ambition est portée par le Programme régional 2026-2030, doté d’un budget de 345,13 millions de dollars. L'objectif est de réduire de 70 % le vol de bétail d’ici 2031. Comme l'a rappelé Mme Bintia Stephen Tchicaya, Coordonnatrice de la FAO, «aucune solution strictement nationale ne peut endiguer cette dynamique». Le programme s'articule autour de quatre axes majeurs dont la Modernisation de l’identification et de la traçabilité renforcement de la coopération sécuritaire et judiciaire transfrontalière.