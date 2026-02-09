Kolda : un weekend d’actions sociales marqué par des consultations médicales gratuites et des appuis aux populations

La ville de Kolda a vibré au rythme d’un vaste programme d’actions sociales et de solidarité communautaire les 6 et 7 février derniers. À l’initiative d’Alioune Badara Sané, responsable politique du parti PASTEF, cette mobilisation a permis de venir en aide à plusieurs centaines de personnes à travers diverses activités sociales, sanitaires et éducatives.



Parmi les faits marquants de ce weekend figurent des consultations gratuites en ophtalmologie qui ont bénéficié à plus de 600 personnes. L’initiative a suscité une forte affluence dès la première journée. Toutefois, malgré la mobilisation du personnel médical, plusieurs patients n’ont pas pu être pris en charge en raison du nombre limité de médecins disponibles.



« Tout s’est passé comme prévu. Il n’y a pas eu de grands couacs, notamment lors des consultations en ophtalmologie. Dès la première journée, plus de 600 personnes ont été consultées. Beaucoup d’autres attendaient encore, mais face à la forte affluence et au nombre limité de médecins, il a été difficile de satisfaire tout le monde », a expliqué Alioune Badara Sané.



Dans le même élan de solidarité, 200 cartes de Couverture Maladie Universelle (CMU) ont été distribuées aux populations, facilitant ainsi leur accès aux soins de santé. Des moulins ont également été offerts aux quartiers Hilèle, Médina Chérif et Zone lycée, dans le but d’alléger les travaux domestiques et de soutenir les activités génératrices de revenus des femmes.



L’initiative a aussi accordé une place importante à la formation des jeunes. Plusieurs bénéficiaires ayant suivi des formations en informatique ont reçu leurs attestations, renforçant ainsi leurs perspectives d’insertion professionnelle.



Au-delà des actions sociales, le responsable politique a lancé un appel à l’unité et à la solidarité entre les populations de Kolda. Il a insisté sur le rôle de la politique comme levier de développement local et d’amélioration des conditions de vie des citoyens.



« La politique doit être une politique de développement. La politique de proximité prônée par PASTEF a montré aujourd’hui qu’elle peut produire des résultats concrets. Il ne s’agit pas d’une question de personne, mais de communauté. Le don de soi pour la patrie signifie placer l’intérêt général au-dessus de tout », a-t-il déclaré.



Alioune Badara Sané a également plaidé pour un changement de perception de l’engagement politique, qu’il considère comme un moyen d’apporter des solutions aux préoccupations des populations.



« La politique doit être un moyen d’aider sa communauté, d’être à son écoute et de trouver des solutions à ses problèmes, et non un moyen de s’enrichir au détriment des populations », a-t-il conclu.