Affaire Ecotra : les travailleurs montent au créneau et répondent à Tahirou Sarr

Face aux récentes sorties médiatiques visant l’entreprise Ecotra, notamment celle de Tahirou Sarr, les employés de la société ont organisé un point de presse pour marquer la fin d'une forme de passivité. Désormais, chaque attaque fera l'objet d'une réponse immédiate.



Alors jusqu’ici, la direction de l’entreprise, sous l’égide du président Abdoulaye Sylla, privilégiait la discrétion face aux critiques, la nouvelle équipe de coordination a pris la parole pour signifier un changement de ton radical.

« Nous sommes une nouvelle équipe et nous ne comptons plus laisser passer certaines choses », ont déclaré les représentants des travailleurs lors de cette rencontre avec les journalistes.



Le collectif déplore que l’entreprise serve de cible sur les plateaux de télévision. Les travailleurs ont fermement mis en garde les détracteurs contre toute diffusion d'informations jugées mensongères ou calomnieuses. « Désormais, toute personne qui citera Ecotra dans du faux, si la déclaration est faite à 8h00, sache qu’à 8h02, tu auras ta réponse ».