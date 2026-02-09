Dakar : Frapp exige à l’Etat de «retirer immédiatement les forces de l’ordre des campus universitaires»

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) a exigé, ce lundi 09 février, que l’Etat sénégalais retire "immédiatement" les forces de l’ordre des campus universitaires de Dakar, où les étudiants manifestent pour réclamer le paiement de leurs arriérés de bourses d’étude.



«Nous exigeons que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation retire immédiatement et sans conditions les forces de l’ordre des campus universitaires, qu’il privilégie le dialogue et la concertation plutôt que la répression et la réouverture de tous les restaurants universitaires», a dit le communiqué de Frapp, pour qui «l’université n’est pas une caserne» et que les étudiants ne devraient pas être traités comme «des ennemis de la République».



Le mouvement pour la justice sociale estime aussi que «l’université doit demeurer un espace de liberté académique, de débat intellectuel et de formation citoyenne», ajoutant que «la militarisation progressive des campus constitue une dérive inacceptable qui porte atteinte à l’essence même de l’institution universitaire».



Frapp rappelle enfin n’avoir pas «combattu le régime de Macky Sall pour assister, tous les deux mois, au déploiement de policiers armés» dans les temples du savoir.