Affaire des 12 personnes interpellées à Keur Massar : vers l’ouverture d’une information judiciaire

La situation se complique pour les douze (12) individus interpellés par la Brigade de Recherches de Keur Massar, poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui ».



Selon des informations recueillies, le procureur de la République près le tribunal de Guédiawaye, saisi du dossier après leur déferrement, a décidé de l’ouvrir à l’instruction. L’affaire a ainsi été confiée à un magistrat instructeur, désormais chargé d’approfondir les investigations en vue de faire toute la lumière sur les faits reprochés et de situer les responsabilités.