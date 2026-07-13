​Wakhinane Nimzatt : Un laveur de véhicules arrêté pour le viol et la séquestration d’un enfant de 9 ans

A Wakhinane Nimzatt dans la banlieue dakaroise, un laveur de véhicules âgé de 24 ans identifié sous les initials, S. M. K. Ba, , a été arrêté pour avoir « séquestré » et « violé » un enfant de 9 ans qui résidait dans le même immeuble que lui.



L'affaire a éclaté le 10 juillet dernier, suite à une plainte déposée par Y. Mané, le père de la jeune victime. Devant la gravité des faits dénoncés, les policiers du commissariat de Wakhinane Nimzatt ont immédiatement ordonné une expertise médicale en saisissant le Centre hospitalier Roi Baudoin. Le rapport du médecin-traitant, le Dr A. Ba, a confirmé la présence d'exulcérations longitudinales de 2 cm, preuves directes des sévices subis.



Entendu en présence de son père, le jeune S.M.N., élève en classe de CE2, aurait maintenu ses accusations. Il aurait raconté comment le suspect l'a attiré au troisième étage de leur immeuble. Une fois l'enfant à l'intérieur, le jeune homme aurait verrouillé la porte de sa chambre avant de le déshabiller de force et d'abuser de lui, pour ensuite le relâcher en lui ordonnant de partir.



Convoqué par les enquêteurs, S. M. K. Ba n'aurait pas nié les faits. Lors de son interrogatoire, il serait passé aux aveux sans difficulté, tentant toutefois une ligne de défense particulièrement cynique en prétendant qu'il « n'avait pas forcé » sa victime lors de la pénétration. Une justification balayée par les enquêteurs, le consentement d'un enfant de 9 ans n'ayant aucune valeur juridique.



Informé des conclusions de l'enquête, le procureur de la République a immédiatement ordonné l'arrestation et le déferrement du suspect. Ce dernier est poursuivi pour des faits « d’actes de contre-nature, viol commis sur un mineur de 9 ans et pédophilie ».