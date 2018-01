​Werder Brême : Lamine Sané claque la porte et rejoint Metz

C’est la fin entre le Werder Brême et Lamine Sané. En effet, le club allemand a finalement décidé de l’envoyer en prêt à Metz (Ligue 1 française). Après avoir été mis à l’écart du groupe professionnel «jusqu’à nouvel ordre », le défenseur central des « Lions » n’a pas pu digérer cela. En fait, l’ancien capitaine des Girondins de Bordeaux a utilisé la méthode forte pour manifester sa désapprobation.



Ce qui fait qu'il avait quitté les entrainements un jour, après quelques minutes seulement. Ne pouvant pas concevoir un tel acte, le directeur sportif du club, Frank Baumann s'en est pris à l'international sénégalais. «Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement. Il est insatisfait de sa situation, c’est compréhensible. Néanmoins, vous avez des devoirs en tant joueur et employé. Il ne les a pas remplis et a franchi la ligne rouge. Il a montré qu’il place ses propres intérêts au-dessus de ceux de l’équipe», rapporte «Stades».



Selon lui, pour justifier, sa «sèche », Sané a avancé qu’il était grippé, mais n’a pas prouvé cela avec un document médical attestant cet état de fait».



A signaler que depuis le 20 décembre 2017, Lamine Sané n’a plus revêtu le maillot du club soit plus d’un mois. Et avec 20 matchs de Bundesliga, Sané n’en a joué que 11 pour 9 titularisations avec 787 minutes de temps de jeu.



Le joueur est déjà présent en Moselle où il a même passé la visite médicale ce lundi. Alors Lamine Sané pourrait avec Metz se relancer et garder ses chances de disputer la Coupe du monde avec «les Lions».