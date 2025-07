Coupe du Sénégal : Diomaye et Sonko parrains des finales

Les finales de la Coupe du Sénégal, prévues ce dimanche 20 juillet au stade Léopold Sédar Senghor, se tiendront sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.



L’annonce a été faite par la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ses réseaux sociaux. « Les finales de la Coupe du Sénégal se joueront ce dimanche 20 juillet au Stade Léopold Sédar Senghor, sous le haut patronage du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko », indique le communiqué.



La journée débutera à 16h avec la finale des Juniors, qui opposera Mame Kumba Cumpam au Casa Sports, avant de laisser place à la grande finale Seniors à 18h, entre Génération Foot et l’ASC Jaraaf.