CAN Féminine 2025 : Le Sénégal affrontera l’Afrique du Sud en quarts de finale

Les « Lionnes » du Sénégal auront fort à faire en quart de finale de la Coupe d’Afrique féminine (CAN) 2025. Elles affronteront les tenantes du titre, l’Afrique du Sud, le samedi 19 juillet au Stade d’Honneur d’Oujda à 19h GMT. Les Sud-Africaines ont validé leur qualification en dominant largement le Mali (4-0) et terminent ainsi premières du groupe C.