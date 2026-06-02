🔴 EN DIRECT - Déclaration de presse d’Ousmane Sonko

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko va faire une déclaration à la presse, ce mardi 02 juin, à 17 heures (GMT).
Elle intervient moins de 24 heures après que le Pastef a décidé de « ne pas participer » au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un « désaccord » avec le Président Diomaye Faye.
Elle intervient moins de 24 heures après que le Pastef a décidé de « ne pas participer » au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un « désaccord » avec le Président Diomaye Faye.
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