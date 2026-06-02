Nouveau Gouvernement : les Koldois saluent la nomination de Mamadou Lamine Dianté, mais regrettent la rupture du tandem Diomaye-Sonko

Après avoir été absente du gouvernement Sonko 2, la région de Kolda retrouve une place au sein de l'exécutif avec la nomination de Mamadou Lamine Dianté au poste de ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. Une désignation qui suscite de nombreuses réactions favorables dans la capitale du Fouladou.



Lors d'un micro-trottoir réalisé ce matin dans les rues du centre-ville de Kolda par le correspondant local de Pressafrik, plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction de voir l'un des leurs accéder à des fonctions ministérielles.



Pour ces citoyens, le parcours de Mamadou Lamine Dianté dans le mouvement syndical constitue un atout majeur pour la conduite de son nouveau département. Ils estiment que son expérience dans le dialogue social, la défense des travailleurs et la gestion des revendications lui permettra de relever les défis liés à la modernisation de l'administration publique.



« C'est un homme d'expérience qui connaît bien les réalités du monde du travail. Nous pensons qu'il pourra apporter des réformes utiles au service public », confie un fonctionnaire en congés rencontré au marché central.



Au-delà de cette satisfaction, plusieurs personnes interrogées ont toutefois partagé leurs inquiétudes quant à l'évolution de la scène politique nationale. Pour nombre de Fouladounabhé, la configuration du nouveau gouvernement confirme la séparation politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien PM Ousmane Sonko, un tandem qui avait suscité beaucoup d'espoir auprès des populations.



« Nous croyions fortement à leur complémentarité pour conduire les destinées du pays. Aujourd'hui, nous constatons avec regret que les choses semblent avoir pris une autre direction », déplore un jeune enseignant.



Malgré ces réserves, les habitants de Kolda se veulent pragmatiques. Ils invitent les nouveaux ministres à se concentrer sur les préoccupations des Sénégalais et à produire des résultats concrets.



« Le plus important désormais, c'est le travail. Nous jugerons cette équipe gouvernementale sur ses réalisations et sa capacité à améliorer les conditions de vie des populations », résume un notable de la ville.



Entre satisfaction pour le retour de Kolda au sein du gouvernement et inquiétudes sur les recompositions politiques en cours, les populations du Fouladou affichent ainsi une position mesurée, tout en attendant des actes forts de la nouvelle équipe gouvernementale.